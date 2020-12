Comune di Monteriggioni: pubblicato nuovo bando per i buoni spesa

Domande aperte fino a martedì 15 dicembre per aiutare famiglie in difficoltà economica

Il Comune di Monteriggioni ha pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione di buoni spesa previsti dal Governo per aiutare le famiglie in difficoltà nell’emergenza Covid-19. Le domande possono essere presentate fino alle ore 13 di martedì 15 dicembre e per conoscere i requisiti e le modalità di accesso ai buoni spesa è possibile consultare il bando pubblicato sul sito internet del Comune, www.comune.monteriggioni.si.it Requisiti e modalità di erogazione. I buoni spesa possono essere richiesti da nuclei familiari residenti nel Comune di Monteriggioni che si trovano in difficoltà economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dando priorità a quelli che non hanno già ricevuto sostegno pubblico al netto del contributo a integrazione del canone di locazione e il Pacchetto Scuola. L’importo del beneficio sarà commisurato allo stato di bisogno e al numero di componenti del nucleo familiare e sarà erogato tramite emissione di buoni spesa elettronici, scaricabili su smartphone e da utilizzare presso gli esercizi commerciali convenzionati che saranno pubblicati sul sito del Comune, www.comune.monteriggioni.si.it . I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro il mese di gennaio 2021.Come presentare la domanda. La richiesta può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito www.comune.monteriggioni.si.it , nella sezione Servizi on line. Presso il Centro Lettura di Castellina Scalo è attivo uno sportello per l’assistenza alla compilazione On-Line della domanda, con accesso ammesso esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0577-306698 e all’indirizzo mail bonus@comune.monteriggioni.si.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare anche il Comune di Monteriggioni scrivendo all’indirizzo covid@comune.monteriggioni.si.it.