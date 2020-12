Monteriggioni: via libera a nuove risorse per servizi e investimenti

Approvate in Consiglio comunale alcune variazioni di bilancio e la rimozione dei vincoli dalle aree Peep



Variazioni di bilancio per stanziare nuove risorse destinate a servizi ai cittadini e territorio e rimozione a titolo oneroso dei vincoli convenzionali nelle aree Peep, Piani per l’edilizia economica e popolare, di San Martino e Castellina Scalo. Sono stati questi i due punti principali del consiglio comunale di Monteriggioni, riunito nei giorni scorsi in videoconferenza.



Le principali variazioni di bilancio, illustrate dall'assessore Luca Rusci, comprendono circa 126 mila euro derivanti dall’avanzo di amministrazione da destinare a investimenti; l’adeguamento di alcuni capitoli relativi al costo del personale; l’integrazione del Fondo funzioni fondamentali erogato dal Governo a seguito dell’emergenza Covid-19 e pari a circa 110 mila euro per il Comune di Monteriggioni; risorse pari a circa 36.500 euro per la manutenzione degli immobili scolastici e dei relativi spazi verdi; circa 194 mila euro per interventi sulla mensa scolastica di San Martino, di cui 143 mila euro per concludere i lavori di costruzione della centrale elettrica e 51 mila euro per l’acquisto degli arredi e 25 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi a Castellina Scalo. Le variazioni comprendono, inoltre, 51 mila euro ricevuti dal Miur e destinati in parte all’abbattimento delle tariffe 2020-2021 per i nidi comunali e in parte al finanziamento dei centri estivi, oltre a 30 mila euro stanziati dal Comune a integrazione del contributo per i canoni di locazione. Il punto all’ordine del giorno è stato approvato con il voto favorevole dei gruppi consiliari “Centro Sinistra per Monteriggioni - Andrea Frosini Sindaco” e “Per Giardini Sindaco” e il voto contrario del gruppo “Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco”.



Il Consiglio comunale, inoltre, ha approvato il bilancio consolidato riferito all’esercizio 2019, che comprende i risultati patrimoniali ed economici del Comune, dei propri enti strumentali e delle società controllate e partecipate: Terre di Siena Lab, Intesa Spa, Consorzio Terrecablate, Monteriggioni AD1213 e Siena Casa Spa. L’atto è stato approvato con il voto favorevole dei gruppi consiliari “Centro Sinistra per Monteriggioni - Andrea Frosini Sindaco” e “Per Giardini Sindaco” e l’astensione del gruppo “Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco”.



La rimozione dei vincoli dalle aree Peep di Castellina Scalo e San Martino è stata illustrata dal sindaco, Andrea Frosini, e approvata all’unanimità. A seguito dell’aggiornamento della normativa statale vigente in materia, l’atto consente di rimuovere tutti i vincoli convenzionali presenti nelle due aree Peep quando sono trascorsi almeno 5 anni dal primo trasferimento nell’alloggio interessato, previo pagamento di un corrispettivo calcolato secondo i parametri fissati dalla legge e dopo la stipula di una convenzione con il Comune che consente la compravendita dell’alloggio a prezzo di mercato.