Monteriggioni: martedì 8 dicembre primi eventi natalizi on line

Sul canale YouTube “Monteriggioni Cultura” laboratori creativi e il concerto “Morricone&Friends”

Prenderanno il via martedì 8 dicembre, con un doppio appuntamento sul canale YouTube Monteriggioni Cultura, gli eventi natalizi trasmessi in streaming e organizzati dal Comune in collaborazione con Monteriggioni AD1213 e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Gli appuntamenti andranno avanti fino a venerdì 18 dicembre e saranno disponibili anche sulla Pagina Facebook Monteriggioni Turismo.Gli eventi on line si apriranno martedì 8 dicembre, alle ore 18, con il primo dei quattro laboratori di narrazione e creazione con la carta intitolati “Il pianeta degli Alberi di Natale”, ispirati all’omonimo libro di Gianni Rodari e curati da Annamaria Guerrini e Beatrice Ficalbi per Lo Stanzone delle Apparizioni. I laboratori torneranno mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 dicembre, con inizio alle ore 18. Martedì 8 dicembre, alle ore 21, inoltre, è in programma il concerto “Morricone & Friends”, in compagnia delle musiche di Morricone, Rota, Williams e Zimmer eseguite dagli ottoni e dalle percussioni dell’ORT, Orchestra Regionale Toscana: Donato De Sena e Luca Betti alle trombe; Paolo Faggi al corno; Antonio Sicoli al trombone; Riccardo Tarlini alla tuba e Roberto Bichi alle percussioni.