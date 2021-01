Per Monteriggioni: ''Le opposizioni non sono tutte uguali''

"Il capogruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in Consiglio comunale a Monteriggioni, Moreno Giardini, elogia a mezzo stampa il sindaco Frosini e la sua amministrazione di centrosinistra formata da PD, Leu e Socialisti, gratificandolo con lodi sperticate sul suo operato in questi due anni di mandato." Così un intervento della lista civica Per Monteriggioni."Come al solito, si manifesta "l'anomalia Monteriggioni" - prosegue Per Monteriggioni -: un sindaco del PD che in campagna elettorale regionale ha esortato gli elettori del PD a non votare PD e a boicottare il candidato senese del PD Simone Bezzini, poi eletto con record di preferenze e nominato assessore alla salute, e una minoranza di destra, espressione di partiti che a livello nazionale si contrappongono duramente al governo di cui fanno parte PD e Leu, ma compiacente con gli stessi partiti a livello locale. C'è da farsi venire il mal di testa.Il consigliere Giardini si vanta dello "spirito di collaborazione" che anima la sua azione in Consiglio, specialmente per quanto ha riguardato "la tutela della salute pubblica" durante la pandemia. Forse collaborazione fa rima con adulazione? Di sicuro a Monteriggioni non mancano criticità e passi falsi compiuti dagli amministratori, ma ci sembra di essere rimasti isolati come opposizione nel sostenerne la verifica e nel proporre soluzioni alternative ma sempre costruttive.Ad esempio, noi di "Per Monteriggioni" siamo orgogliosi di aver tutelato, davvero e non solo a parole, la salute pubblica quando, all'inizio del lockdown, abbiamo denunciato e ci siamo opposti, dapprima isolati, poi sostenuti dalla cittadinanza, alle dissennate modalità di distribuzione delle mascherine ideate dall'amministrazione, che è dovuta tornare sui suoi passi, evitando così che si diffondesse ulteriormente il contagio.Continua Giardini: "L'amministrazione ha fatto il possibile mentre il Governo ha dimostrato incompetenza e disorganizzazione", lasciando soli nella crisi gli enti locali. Facciamo sommessamente notare al consigliere, qualora non se ne fosse accorto, che il Governo ha destinato al nostro Comune, come a tutti gli altri in proporzione alla popolazione, ingenti risorse destinate alle necessità dei singoli cittadini e delle categorie danneggiate dall'emergenza Covid, mentre di suo il sindaco Frosini ha messo poco o niente.Dopo il profluvio di lodi, Giardini chiude illustrando le sue idee riguardo la pianificazione urbanistica del nostro territorio, da attuare nel prossimo futuro. Anche lì si legge tra le righe un'implicita volontà di collaborazione. Strano, perchè non ci risulta che nell'urbanistica il modello di sviluppo del centrosinistra sia lo stesso della destra.Il groviglio quindi è intricato e poco armonioso, e sì che in campagna elettorale i nostri ex amici del PD ci accusavano di essere una lista di destra. Speriamo che chi ci legge possa farsi un'opinione."