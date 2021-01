Monteriggioni: senso unico alternato provvisorio sulla Sp5 Colligiana

A partire da lunedì 18 gennaio prevista una temporanea modifica alla viabilità per interventi sulla rete di fibra ottica

La Provincia di Siena ha comunicato all’amministrazione comunale di Monteriggioi che, lungo il tratto della Sp5 Colligiana compreso fra il km 3+200 e il km 3+525 (Loc. Pian del Casone), a partire da lunedì 18 gennaio saranno eseguiti alcuni lavori per la posa in opera di innesti e allacci pubblici sulla rete di fibra ottica. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza sarà istituito un senso unico alternato regolato con apposito impianto semaforico. La modifica alla viabilità è regolata dall’ordinanza emessa dalla Provincia di Siena, ente competente sull’arteria.Il termine dei lavori, salvo ulteriori comunicazioni da parte della ditta esecutrice e dell’amministrazione provinciale, è previsto per venerdì 22 gennaio.