Monteriggioni: giovedì 4 gennaio il Consiglio comunale

Seduta convocata alle ore 18.15 in videoconferenza. All’ordine del giorno due punti relativi a strumenti urbanistici

Il Consiglio comunale di Monteriggioni torna a riunirsi domani, giovedì 4 febbraio, alle ore 18.15. La seduta si svolgerà in videoconferenza, nel rispetto delle norme anti Covid-19, e vedrà fra i punti all’ordine del giorno due atti urbanistici: l’approvazione di una variante al Piano attuativo con la riunificazione di due comparti, come da previsione del Regolamento Urbanistico, e l’approvazione del Piano attuativo per la realizzazione di una villetta monofamiliare.