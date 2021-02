Monteriggioni: approvata variante per miglioramento di un’area verde a Uopini

Via libera unanime del Consiglio comunale a una variante al Piano attuativo, con acquisizione di una porzione di terreno



Il Consiglio comunale di Monteriggioni, riunito nei giorni scorsi in videoconferenza nel rispetto delle norme anti Covid-19, ha approvato all’unanimità una variante al Piano attuativo che permetterà il miglioramento di un’area verde nella zona di Uopini.



La variante, illustrata dal sindaco Andrea Frosini, che detiene anche la delega all’urbanistica, prevede la riunificazione di due comparti urbanistici e l’acquisizione, da parte del Comune di Monteriggioni, di una porzione di terreno che attualmente appartiene all’Associazione Donatori di Sangue Uopini. L’iniziativa permetterà all’amministrazione comunale di ampliare e riqualificare l’area verde presente nella zona, adiacente il campetto polivalente a disposizione della comunità.



Il consiglio comunale, inoltre, ha dato il via libera all’unanimità anche al Piano attuativo per la realizzazione di una villetta monofamiliare a San Dalmazio.