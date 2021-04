Il Consiglio comunale di Monteriggioni vota all’unanimità l'archiviazione della vicenda sulle edificazioni di Montarioso

Importanti determinazioni sul comparto urbanistico

Il Consiglio comunale di Monteriggioni, riunito nei giorni scorsi in videoconferenza nel rispetto delle norme anti Covid-19, dopo aver ascoltato la relazione dell’architetto Valeria Capitani, responsabile dell’ufficio Urbanistica di Monteriggioni, coadiuvata dall’avvocato Fausto Falorni, ha adottato all’unanimità l’atto con il quale ha ritenuto di archiviare l’annosa vicenda che ha interessato l’edificazione dei comparti TU11 e TU12 in località Montarioso.Sempre in tema di urbanistica, via libera all’unanimità anche alla variante SUAP 76/2020, presentata dal sindaco Andrea Frosini e relativa a un’area produttiva in località Badesse.Nel corso della seduta è stata discussa, poi, la modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria con la quale, per venire incontro alle richieste dei cittadini di Monteriggioni, sono state introdotte rispettivamente la possibilità per il coniuge o convivente superstite di acquistare un loculo attiguo a quello del caro defunto e la possibilità di acquistare due loculi attigui per i coniugi o conviventi, entrambi in vita, qualora almeno uno dei due abbia compiuto ottant’anni. Il punto, presentato dal Sindaco, è stato approvato a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi consiliari “Centro Sinistra per Monteriggioni – Andrea Frosini Sindaco” e “Per Giardini Sindaco”. Il gruppo “Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco” si è astenuto.Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Paola Buti, ha illustrato poi il nuovo Regolamento per la gestione e l’utilizzo delle aree sgambamento cani, che è stato adottato all’unanimità.Approvata a maggioranza, con i voti favorevoli dei gruppi consiliari “Centro Sinistra per Monteriggioni – Andrea Frosini Sindaco” e “Per Giardini Sindaco”, la proposta di ratifica di variazioni urgenti al bilancio di previsione, che è stata presentata dall’assessore al Bilancio Luca Rusci e con la quale è stato finanziata l’iniziativa di screening anti Covid-19 nei plessi scolastici presenti sul territorio e che interesserà anche i dipendenti comunali. Il gruppo “Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco” si è astenuto.