Monteriggioni, giovedì 29 aprile Consiglio comunale in video conferenza

Il Consiglio comunale di Monteriggioni è stato convocato per giovedì 29 aprile alle ore 18.10. La seduta si svolgerà in videoconferenza, nel rispetto delle norme anti Covid-19.Di seguito i punti della seduta:1. Comunicazioni;2. Mozione presentata dal gruppo consiliare presentata dal Gruppo consiliare “Per Monteriggioni - Raffaella Senesi Sindaco” in merito all’intitolazione dei Camminamenti sulle mura del Castello al sommo Poeta Dante alighieri in occasione del settecentesimo anniversario della morte;3. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti: Seduta dell’11 marzo 2021, Verbali dal n. 5 al n.19 - Seduta dell’8 aprile 2021, Verbali dal n. 20 al n. 29;4. Monteriggioni AD 1213 Srl – Modifiche al contratto di servizio Rep. 467 “Servizi Turistici” in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;5. Bilancio di Previsione 2021/2023 – Approvazione variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 175 del TUEL.