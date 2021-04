Sabato e domenica riapriranno i camminamenti sulle mura e il percorso didattico ''Monteriggioni in Arme''

Le visite saranno accessibili solo su prenotazione da effettuarsi il giorno precedente la visita

Monteriggioni riparte con i servizi per il turismo, nel rispetto delle normative vigenti anti Covid-19 e quindi attraverso prenotazioni e contingentamento delle presenze. Sabato 1 e domenica 2 maggio, con un biglietto unico, saranno nuovamente possibili le visite ai camminamenti sulle mura del Castello e al percorso didattico "Monteriggioni in Arme".“Quest’ultimo – afferma l’assessore al Turismo Marco Valenti - è stato di recente oggetto di un importante restauro degli allestimenti, così da offrire una migliore esperienza emozionale e poter veramente toccare con “mano" la storia. Il percorso didattico si svolge all'interno di quattro sale – conclude Valenti – ed è caratterizzate da pannelli informativi bilingue e da accurate riproduzioni di armi e armature in uso nella Toscana fra XIII e XVI secolo, alcune delle quali possono essere indossate o provate.Gli orari di apertura saranno 9.30-13.30; 14.00-19.30 e sarà possibile accedere solo su prenotazione da effettuarsi entro il giorno precedente la visita, telefonando al +39 0577 304834 tutti i giorni in orario 9.30-12.30, 14.30-16.30; oppure inviare una mail a info@monteriggioniturismo.it ”.In coincidenza con il prossimo fine settimana sarà nuovamente aperto anche l’Ufficio Informazioni. Le aperture successive saranno comunicate sia attraverso il web sul sito monteriggioniturismo.it , sia con la pagina facebook Monteriggioni Turismo.