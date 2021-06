Il calendario degli eventi dell’estate di Monteriggioni 2021

Monteriggioni è diventato negli ultimi due anni un luogo di cultura a tutto tondo. Sia con le iniziative o gli spettacoli in presenza, sia con i contributi caricati sul canale youtube “Monteriggioni Cultura”, non ha mai trascurato la propria comunità e il pubblico più in generale.Dopo due appuntamenti di grande rilievo (l’inaugurazione della “Rotonda del Pellegrino” e le Celebrazioni dantesche con la conferenza di Alessandro Barbero in occasione del cambio di denominazione di Piazza Roma in Piazza Dante Alighieri) a breve avrà inizio il cartellone degli eventi estivi, con apertura il 1 luglio e conclusione l’11 settembre. Anche quest’anno l’emergenza pandemica ha fatto rinviare l’organizzazione del trentennale della Festa Medievale “Monteriggioni di torri si corona”, con la speranza di poterlo celebrare la prossima estate.Saranno comunque ben 56 le occasioni di socializzazione sul territorio comunale che allieteranno l’estate monteriggionese e daranno modo, a residenti e turisti, di intrattenersi passando delle ore molto piacevoli. Monteriggioni vuole raccontare storie e la propria storia: intende essere sempre di più il luogo della narrazione. La filosofia dell’Amministrazione comunale si identifica infatti nel fare cultura in tutte le sue forme, emozionare generando divertimento ma anche occasioni di riflessione; tenendo alta la qualità, nella certezza che tale scelta paghi sempre.Gli “Eventi Estivi Monteriggioni 2021” vedono ancora il proseguimento di cooperazioni iniziate l’anno precedente, che sottolineano l’importanza del fare rete; il cartellone è infatti curato da Comune di Monteriggioni, Fondazione Toscana Spettacolo, Società Monteriggioni AD 1213 e Associazione Amici del Castello; inoltre collaborerà l’associazione culturale “L’Agresto”.La volontà è stata quella di costruire, insieme, una serie di eventi che andassero ben oltre la già pur nutrita estate dell’anno passato, sia per quantità di appuntamenti sia per peculiarità, mantenendo comunque la medesima formula, essendosi rivelata premiale, fatta di film, spettacoli, concerti e talk show destinati ad adulti, bambini e famiglie.Il programma potrà contare su protagonisti di spicco, come Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli, Stefano “Cocco” Cantini e Antonello Salis, Antonio Sorgentone e la sua band, Marina Rei, l’ensemble d’archi dell’O.R.T. Il rock, italiano e internazionale costituirà una parte della colonna sonora di queste serate estive ma non mancheranno la musica lirica, quella tradizionale e irlandese, il jazz, il cantautorato.Si terranno anche eventi specificamente destinati alle famiglie, connotati dalla presenza di giocoleria e clowneria di alto livello e tanto altro.Si ammireranno le stelle e i pianeti con protagonisti due grandi divulgatori come l’astrofisica Gaia Guidetti e Alex Marchini.Si parlerà anche di fumetti e illustrazioni, in modo molto scenico e divertente, con nomi di grande rilievo del panorama italiano e internazionale: da Luca Boschi, a Marco Gervasio e Daniele Marotta, sino a Benedetto Cristofani e Alessandro Bocci.Si riderà con Alessandro Paci e Kagliostro, Andrea Agresti ma non solo con loro; la poetica di AlValenti porterà gli spettatori nei territori della fantasia.La magia del cinema si sprigionerà sotto le torri del Castello in sei occasioni e nelle frazioni del territorio in otto.Non mancherà il raccordo con la tradizione e quattro serate saranno curate da l’Associazione L’Agresto che dal tramonto porterà i presenti in atmosfere medievali tra esibizioni e artisti di strada. Troveranno spazio le scuole monteriggionesi che, sotto la guida di Matteo Marsan, hanno realizzato un video straordinario dal titolo “Come Dante ci pare” frutto della collaborazione anche con Daniela Morozzi e Duccio Balestracci per la quarta edizione del festival del libro, questi ultimi anche protagonisti per la presentazione del libro “Stato d’assedio. Assedianti e assediati dal medioevo all’età moderna” e per il Talk Show “Gente di Monteriggioni”.Avverranno inoltre tanti altri eventi, tra i quali si segnala alla metà di luglio, grazie alla collaborazione con l’Accademia musicale Chigiana e la Direzione Regionale Musei della Toscana, un bellissimo concerto a San Leonardo al Lago, negli spazi recentemente recuperati e restaurati dell’eremo.