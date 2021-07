La Sagra del Cinema torna a Monteriggioni con due serate di cinema nelle frazioni

Appuntamento lunedì 19 luglio a Quercegrossa e martedì 20 luglio alla Tognazza

Due nuovi appuntamenti con la Sagra del Cinema on the road a Monteriggioni. Dopo il debutto al Castello, la rassegna cinematografica itinerante farà tappa nelle frazioni di Quercegrossa e La Tognazza, lunedì 19 e martedì 20 luglio. Lunedì 19, alle 21.30, a Quercegrosse serata per bambini e bambine di tutte l'età, con il film animato Uno zoo in fuga; il giorno dopo – martedì 20 luglio – sempre alle 21.30 ma alla Tognazza, spazio sul grande schermo alla divertente commedia tutta italiana Gli uomini d'oro, con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli.La manifestazione è promossa dal Comune di Monteriggioni in collaborazione con Monteriggioni A.D. 1213 – Monteriggioni Turismo, e realizzata da MenteGlocale, Fair Lab srls e Mercurio srl. Le serate si terranno all'aperto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, pertanto si raccomanda di raggiungere il luogo della proiezione con il dovuto anticipo.Info, contatti e programma: info@sagradelcinema.it