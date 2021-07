A Monteriggioni arrivano Paperinik, Topolino e gli eroi del fumetto Disney

Come nasce un fumetto Disney. Con Luca Boschi e Marco Gervasio intervistati da Daniele Marotta

Sabato 24 luglio alle 21.15 Monteriggioni si accenderà con i grandi personaggi del fumetto Disney. Due straordinari autori di fumetto racconteranno e si racconteranno in conversazione con Daniele Marotta (Scuola di fumetto e scrittura di Siena). Marco Gervasio parlerà dei suoi Paperinik, Fantomius, PaperTotti, del suo lavoro per la Disney, Luca Boschi racconterà storie incredibili di albi, personaggi (non solo Disney) con un focus dedicato al celebre "Topolino all'Inferno", come piccolo omaggio a Dante nella piazza che di Dante ora porta il nome.Storie, proiezioni, disegni con dediche: una serata speciale nell'incanto della più grande immaginazione a fumetti di ogni tempo.MARCO GERVASIO, romano, laureato in Economia e Commercio, nel 1996 frequenta la Scuola Romana dei Fumetti (dove ora insegna‪) e nel giugno 1997 entra nello staff della Walt Disney, dove collabora assiduamente come disegnatore, sceneggiatore e copertinista soprattutto per Topolino ma anche per altre testate dell’universo Disneyano. A lui è affidata la realizzazione delle storie di PaperTotti, alterego papero di Francesco Totti.‪ Nel 2012, sempre per Topolino, realizza testi e disegni della serie "Le strabilianti imprese di Fantomius - ladro gentiluomo" in cui l'autore racconta le avventure dell'antesignano di Paperinik negli anni 20, in compagnia della fidanzata Dolly Paprika. Dal 2014 la serie è pubblicata in volumi col titolo "Fantomius Definitive Collection".Dal 2013 Gervasio collabora con la società Rovio Entertainment, realizzando storie a fumetti per la serie Angry Birds Comics. Dal 2015 collabora con IDW realizzando le copertine per le edizioni USA dei fumetti Disney. Nel 2017 ha realizzato i disegni per un volume della serie “Mickey and the Roadster Racers” per la Penguin Random House. Nello stesso anno viene premiato in Portogallo con i premi Melhor Banda Desenhada e Melhor Desenho.Nell'ottobre 2018 ha vinto il prestigioso Romics d'oro nella XXIV edizione di Romics. Dal 2019 ha preso in mano il personaggio di Paperinik, realizzando un ciclo di storie (tutt’ora in corso su Topolino) che lo riportano al suo ruolo originario di “diabolico vendicatore”.LUCA BOSCHI è dal 1979 fumettista, saggista, giornalista, sceneggiatore autore televisivo e attore. Collabora a decine di testate, fra cui I Grandi Classici, Il Sole 24 Ore, Braccio di Ferro, Corriere della Sera, Almanacco Topolino, con gli editori Disney, Panini, Hachette, Egmont, Sergio Bonelli, Cosmo, De Agostini e altri. Le sue storie e i suoi saggi sono ristampati in almeno otto lingue. Ha curato centinaia di libri e dvd in collane su autori come Magnus, Carl Barks, Elzie C. Segar, Benito Jacovitti, Floyd Gottfredson, Romano Scarpa, Hugo Pratt, Guido Crepax e così via. Fino al 1999 è stato Direttore Artistico di Lucca Comics e fino al 2017 del Salone Napoli Comicon. Per il Teatro con Giulio Giorello è autore dello spettacolo Darwin... tra le nuvole, messo in scena nel 2009 dal Piccolo Teatro di Milano. Il suo ultimo saggio è Italia ride! (Anafi, 2020). Nel 2021, in qualità di Commissario, collabora con il Ministero della Cultura del Governo Draghi.DANIELE MAROTTA, fumettista, illustratore e titolare della Scuola di Fumetto & Scrittura. Con l’autrice e traduttrice Tiziana Lo Porto ha realizzato dal 2007 fumetti per il gruppo l’Espresso, questo sodalizio porta nel 2011 alla realizzazione della biografia a fumetti di Zelda Fitzgerald, moglie dello scrittore Francis Scott. (Superzelda, Minimum Fax, 2011)Fino al 2013 Superzelda viene pubblicato in Spagna, America Latina, Stati Uniti, Canada e Francia, nel 2013 il libro è stato candidato negli U.S.A. al premio Great Graphic Novels for Teens 2014 dell’American Library Association. Nel 2013 fonda la Scuola di Fumetto e Scrittura in cui gli studenti lavorano sulla tecnica ma anche sulla conoscenza del mondo editoriale e sulle nuove forme di pubblicazione, alternative all’editoria convenzionale. In seguito pubblica con l'editore effequ “Inferno 1861” il suo primo graphic novel come autore completo. Nel 2018 fonda, con i suoi studenti della Scuola di fumetto e scrittura di Siena, il collettivo Bandagialla, un cantiere sull’autoproduzione che si esprime nel sito www.bandagialla.com , con cui realizza l’albo antologico “Storie di Grancia” per esplorare l’autoproduzione e l'attenzione ai mercati editoriali territoriali e di divulgazione storico culturale. Nel 2018 E’ Weissman visitor artist presso il Connecticut College dove ha tenuto per tutto l’anno un corso di fumetto online. Sperimenta l’autoproduzione divulgativa con l’e-book a fumetti ‘Lo spread, il debito, i mercati’ autoprodotto e distribuito su Amazon. Nel 2020 c’è l’inaugurazione del primo ‘Siena Comics for Kids’, festival del fumetto per ragazzi quasi unico festival italiano sul fumetto per ragazzi. Nell’inverno 2021 Collabora col dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne per realizzare il fumetto antologico Interviste Impossibili, in cui realizza con tecniche miste una serie di dialoghi tra i ricercatori e il loro autori e personaggi letterari di riferimento.EVENTO GRATUITOOrganizzatori: Monteriggioni AD 1213, in collaborazione con FOF Fumetto Oltre Fumetto e Ass. la Scintilla.Info e prenotazioni: 39 0577 304834 info@monteriggioniturismo.it