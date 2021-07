Monteriggioni, il Consiglio comunale convocato per lunedì 26 luglio

Convocazione alle 18.15 presso il Complesso monumentale di Abbadia Isola

Il Consiglio comunale di Monteriggioni è stato convocato per lunedì 26 luglio alle ore 18.15 presso il Complesso monumentale di Abbadia Isola. Di seguito i punti all'ordine del giorno della seduta:1. Comunicazioni;2. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Per Monteriggioni – Raffaella Senesi Sindaco” in merito alla posizione presa dal Sindaco e Giunta in relazione alla delibera ATO Toscana Sud “Determinazione dei PEF ARERA 2021 per singolo Comune”;3. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Per Monteriggioni – Raffaella Senesi Sindaco” in merito all’installazione antenne 5G;4. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Per Monteriggioni – Raffaella Senesi Sindaco” avente per oggetto: “Proposta di installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche”5. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti – Seduta del 20 maggio 2021 – Verbali dal n. 35 al n. 40 – Seduta del 27 maggio 2021 – Verbali dal n. 41 al n. 44;6. Programma triennale OO.PP. 2021-2023 ed Elenco annuale Opere Pubbliche 2021 – Variazioni – Approvazione;7. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 – Variazioni – Approvazione;8. Affari Generali – Conferimento incarichi di Collaborazione Autonoma – Programmazione per l’anno 2021 – Aggiornamento;9. Ratifica deliberazione G.C. n. 115 del 06.07.2021 “Art. 175 comma 4 D. Lgs. 267/2000 – Bilancio di Previsione 2021-2023 – Variazioni urgenti – Approvazione;10. Revisione del Regolamento per l’applicazione del tributo su Rifiuti (TARI) – Approvazione;11. Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (P.E.F.) – Per l’anno 2021 ai fini della TARI 2021 – Presa d’atto;12. Bilancio di Previsione 2021-2023 – Variazione generale di assestamento e controllo della salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175 e 193 del D. lgs. N. 267/2000;13. TARI – Approvazione delle tariffe anno 2021;14. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – Art. 170, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Presentazione.