60enne ferita a coltellate dal marito: l'uomo in fuga è stato arrestato dai Carabinieri

Aggressione ieri sera, domenica 25 luglio, attorno alle 20 a Castellina Scalo nel comune di Monteriggioni: una donna 60enne è stata aggredita con un coltello dal marito 68enne.La donna, soccorsa dai sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est, che è riuscita a chiamare lei stessa dopo che il marito si era dato alla fuga, è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove è ricoverata non in pericolo di vita.Sul posto, oltre l'automedica del 118 di Siena e la Misericordia di Siena, i Carabineri della Stazione di Castellina Scalo e del Comando di Compagnia di Poggibonsi del Maggiore Sergio Turini, che hanno iniziato le ricerche dell'uomo che è stato arrestato a Firenze.