Ferragosto sotto le stelle del cinema al Castello di Monteriggioni

Tre nuovi appuntamenti a ingresso gratuito con la Sagra del Cinema on the road 2021



Ferragosto sotto le stelle del Cinema a Monteriggioni. Da sabato 14 a lunedì 16 agosto torna a far tappa al Castello la Sagra del Cinema, rassegna cinematografica on the road a ingresso gratuito promossa dal Comune di Monteriggioni in collaborazione con Monteriggioni A.D. 1213 – Monteriggioni Turismo, e realizzata da MenteGlocale, Fair Lab srls e Mercurio srl.



Tre appuntamenti alle 21.30: si comincia sabato 14 agosto con Joker, di Todd Phillips, Leone d'Oro a Venezia nel 2019, con uno straordinario Joaquin Phoenix, Oscar 2020 come miglior attore protagonista.



Il giorno di Ferragosto al Castello serata nel segno della musica dei Beatles, con il film Yesterday, di Danny Boyle. Jack Malik è un musicista di scarso successo, finché una sera, dopo che ha deciso di smettere con la musica e cercare un lavoro più regolare, ha un incidente e perde coscienza durante un blackout planetario. Quando si sveglia, scopre che il mondo è stato privato delle canzoni dei Beatles e che lui è rimasto il solo a ricordarle.



Lunedì 16 agosto, infine, risate all'italiana con L'Agenzia dei bugiardi, di Volfango De Biasi, con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi e Paolo Ruffini. Il seducente Fred, l'esperto di tecnologia Diego e l'apprendista narcolettico Paolo sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è “Meglio una bella bugia che una brutta verità”.



La Sagra del Cinema tornerà poi a Monteriggioni con altre proiezioni nelle frazioni fino al 9 settembre.