Comune di Monteriggioni, modifiche temporanee alla circolazione

Modifiche temporanee alla circolazione nel comune di Monteriggioni per lavori di scavo in via Montarioso dal 25 agosto al primo settembre 2021. Un’operazione svolta da TIM per incrementare la fibra ottica, con l’obiettivo di aumentare la velocità della connessione.



Sarà così istituito un senso unico alternato in via Montarioso, zona civici 2 e 6, dal 25 agosto al primo settembre 2021 e comunque fine al termine dei lavori di scavo. Una decisione per regolamentare il traffico a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e per motivi di carattere tecnico, così per il transito veicolare nella via viene istituito il limite massimo di velocità 30 Km/h.



«Si tratta di un intervento – afferma il vicesindaco Paola Buti – coordinato con l’Amministrazione comunale per cercare di aumentare la connettività del territorio, proprio in un periodo durante il quale la connessione, anche per motivi lavorativi è diventato fondamentale».