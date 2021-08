A Badesse la Festa de l'Unità del PD di Monteriggioni

Inizierà sabato 28 agosto a Badesse la Festa de l'Unità organizzata dal Partito Democratico di Monteriggioni.Si inizia con un appuntamento di livello nazionale vista la presenza del nostro segretario nonché candidato alle elezioni suppletive di ottobre Enrico Letta che sarà sabato al circolo Sbarb. Alla serata, che si concluderà con la cena insieme al candidato, parteciperanno il segretario provinciale del Pd Andrea Valenti, e i rappresentanti del Pd in Regione Toscana.Il secondo appuntamento invece sarà dedicato al lavoro svolto in questi ultimi due anni dall'Amministrazione comunale a guida PD, con un dibattito che vedrà la presenza del Sindaco, della Giunta e dei consiglieri comunali che si terrà il 1° settembre agli impianti sportivi di Castellina Scalo. "Sarà l'occasione - spiega il PD di Monteriggioni - per fare il punto sul lavoro svolto ma anche per conoscere le progettazioni future che i nostri amministratori stanno portando avanti."La formula scelta per entrambe le iniziative è quella del dibattito alle ore 18 e poi a seguire una cena con iscritti e simpatizzanti.Per partecipare alle iniziative è necessario essere in possesso del Green Pass, mentre per le cene è necessario prenotarsi al numero 3464020437 – Il costo delle cene è di 20 euro.