Non ci resta che... il cinema: ultime 3 serate con la Sagra del Cinema nelle frazioni di Monteriggioni

Ultime tre serate di cinema nelle frazioni di Monteriggioni. Martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 si conclude infatti l'edizione 2021 della Sagra del Cinema, rassegna cinematografica on the road a ingresso gratuito promossa dal Comune di Monteriggioni in collaborazione con Monteriggioni A.D. 1213 – Monteriggioni Turismo, e realizzata da MenteGlocale, Fair Lab srls e Mercurio srl.Martedì 7 settembre alle 21.30 appuntamento a Badesse con Non ci resta che il crimine, spassosa commedia di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. Moreno e Sebastiano sono due sfaccendati, anzi, come li definisce l'amico Gianfranco che invece è diventato un uomo di successo, due “poracci”. Con loro c'è anche Giuseppe, che fa il commercialista precario e subisce le angherie del suocero, che lo paga solo quando gli pare. Sebastiano peraltro è intrappolato in un matrimonio infelice e Moreno, pur cercando da sempre il modo di “fare i soldi con la pala”, non riesce neppure a pagare gli alimenti arretrati alla ex moglie. Nel tentativo di sfuggire a Gianfranco, Moreno, Sebastiano e Giuseppe si infilano in un cunicolo spaziotemporale che li catapulta all'epoca in cui erano bambini: il giugno 1982, per la precisione.Mercoledì 8 settembre, sempre alle 21.30, ci si sposta a Strove, per The Place, di Paolo Genovese. Con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino, Alba Rohrwacher.Giovedì 9 settembre, infine, l'ultima proiezione dell'estate è a Belverde, con il capolavoro di Steven Spielberg per bambini e bambine di tutte le età GGG – Il Grande Gigante Gentile. Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito.