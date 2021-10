Illuminazione per la pista ciclabile di Castellina Scalo

Buti: ''Crediamo sia un passaggio fondamentale per il nostro territorio"



Arriverà entro l’anno l’affidamento dei lavori per l’illuminazione della pista ciclabile da Castellina al centro di Monteriggioni.



«Il nostro lavoro – dichiara l’assessore al bilancio Luca Rusci – grazie anche alla proficua collaborazione con gli uffici competenti è stato quello di riuscire ad avere un bilancio che sia stabile, solido, ma anche capace di rispondere alle esigenze del territorio. Grazie all’ultima variazione di bilancio, approvata nel consiglio del 30 settembre, è stato possibile finanziare con ulteriori 50 mila euro di avanzo di amministrazione dei lavori straordinari, nello specifico si tratta dell’illuminazione pubblica della pista ciclabile. Risorse che si aggiungono ai 47 mila euro già disponibili, per un totale di 97 mila euro disponibili per l’esecuzione dell’intervento. Nell’occasione vorrei far presente che da parte nostra rimane alta l’attenzione sul bilancio con un controllo accurato della gestione nonostante la situazione sia ancora particolare, occorre speranza, fiducia e lavorare per rispondere alle necessità di Monteriggioni e dei suoi cittadini».



L’intervento relativo all’illuminazione della pista ciclabile sarà un intervento che funzionale non solo in termini di completamento di una progettualità ben più ampia del Comune relativa alla mobilità dolce sul territorio, ma anche sulla sicurezza.



«L’obiettivo – afferma il vicesindaco Paola Buti con delega alle Opere Pubbliche – è quello di arrivare all’affidamento entro l’anno per l’opera che riguarda l’illuminazione della pista ciclabile. Crediamo sia un passaggio fondamentale per il nostro territorio. Non solo si tratta di realizzare un intervento su quella che può essere definita come la rete di mobilità dolce in tutto il comune, ma anche sulla sicurezza, consentendo ai cittadini di sfruttare la pista anche nelle ore più buie. Crediamo fermamente che un’Amministrazione comunale debba riuscire anche ad essere incisiva nel settore dell’efficientamento energetico, per questo l’illuminazione sarà con delle lampade con nuova tecnologia a LED».