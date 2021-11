Incidente sulla Siena-Firenze, ferito un 26enne

Incidente stradale poco prima della 15 di oggi, domenica 14 novembre, sul raccordo Siena-Firenze all'altezza del bivio del Monteriggioni.Un'autovettura, per cause imprecisate, si è ribaltata, e un 26enne che si trovava a bordo, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est, è stato trasportato in codice 2 (giallo) al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti Pubblica Assistenza di Siena, la Polizia stradale ed i Vigili del Fuoco.