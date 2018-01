Paola Buti (Pd Monteriggioni): ''Mantenere al centro della politica i bisogni dei cittadini''

La nuova segretaria dell’Unione comunale PD di Monteriggioni si presenta

Tra gli obiettivi: mantenere un collegamento costante con l’Amministrazione comunale per monitorare al meglio l’espletamento del mandato politico

"In data 11 dicembre l’assemblea dell’Unione comunale PD di Monteriggioni mi ha ufficialmente proclamata segretaria. Con l’occasione ho presentato la nuova struttura organizzativa che vede in un ruolo di primo piano i Segretari dei Circoli quali componenti del mio Esecutivo: Marta Banchi, Raffaele Abate, Diana Nisi, Francesco Turchi, Raffaele Chiavoni e Niccolò Bartalini che ringrazio per la loro disponibilità". Così interviene con una nota la nuova segretaria dell'Unione comunale del Pd di Poggibonsi, Paola Buti."Si tratta di una scelta fatta per dare una forte legittimazione democratica all’organismo che sarà alla regia delle decisioni fondamentali del partito nei prossimi anni.Altri elementi fondanti della nuova organizzazione saranno il gruppo comunicazione coordinato da Diana Nisi e un team di supporto composto da gruppi tematici di lavoro nel quale troveranno spazio tutti coloro che vorranno impegnarsi fattivamente.Tra i vari obiettivi che ci siamo prefissati c’è anche quello di mantenere un collegamento stretto e costante con l’Amministrazione comunale per monitorare al meglio l’espletamento del mandato politico che i nostri rappresentanti hanno ricevuto.A tale proposito, accogliamo con soddisfazione la notizia dell’approvazione della variante normativa al regolamento urbanistico avvenuta nell’ultimo consiglio del 12 dicembre 2017.Questo atto ci proietta finalmente in un futuro di corretta espansione urbanistica sul nostro territorio dopo un periodo di forte incertezza normativa finalmente in via di risoluzione.Voglio ringraziare per la fiducia accordatami e per tutto il supporto che ciascuno vorrà fornire alle varie iniziative che abbiamo intenzione di mettere in campo.Il nostro impegno sarà al massimo nell’intento mantenere al centro della politica i bisogni dei cittadini.Buon lavoro a tutti!!!"