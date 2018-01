Monteriggioni: risorse a venti associazioni per oltre 25mila euro

Sostegno per venti progetti con valenza sociale, ricreativa, culturale e di promozione territoriale

Ammontano a 25.600 euro i contributi che il Comune di Monteriggioni ha destinato, con risorse proprie, a venti associazioni del territorio per altrettanti progetti presentati in risposta al bando pubblicato dall'amministrazione comunale nei mesi scorsi. I progetti comprendono attività rivolte alla cittadinanza e a bambini e ragazzi, sia durante l’anno scolastico che nel periodo estivo, oltre a iniziative per valorizzare il territorio e il suo patrimonio culturale e ambientale. Le risorse saranno assegnate dopo la sottoscrizione di una specifica convenzione, che comprenderà anche la rendicontazione per attestare il corretto adempimento degli obblighi assunti con la stessa convenzione.Le venti associazioni che beneficeranno del contributo sono: Confraternita di Misericordia di Quercegrossa, Gruppo sportivo Quercegrossa, Associazione Culturale Sportiva San Martino Tognazza, Siena Baseball Monteriggioni ASD, Siena Baseball Monteriggioni ASD, Associazione Festa dei Rioni di Castellina Scalo, Migranti San Francesco, Circolo Culturale Don Luigi Profeti, Migranti San Francesco, Associazione Sunrise onlus, A.S.D. Castellina Scalo, Associazione il Dragone, Oratorio Papa Francesco, Pubblica Assistenza Castellina Scalo, Auser Volontariato l’età d’Oro di Monteriggioni, Misericordia di Castellina Scalo, Monteriggioni sport e Cultura, Confraternita di Misericordia di Castellina, Circolo oratorio noi “Vieni e Vedi” e Associazione Costone - Ricreatorio Pio II.