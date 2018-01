Monteriggioni: al via i lavori per i marciapiedi a Badesse e San Martino

Doppio intervento avviato nei giorni scorsi. Ripresi anche i lavori per la nuova sede dei Donatori di Sangue a Uopini

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per il doppio intervento di sicurezza pedonale nel comune di Monteriggioni che prevede la realizzazione di due marciapiedi a Badesse e San Martino con un investimento complessivo di circa 95 mila euro.A Badesse il nuovo marciapiede proseguirà il tratto già esistente fino a raggiungere i giardini pubblici sul lato della chiesa della frazione, mentre a San Martino l’intervento interesserà il tratto lungo la Sr2 Cassia che unisce la frazione alla zona di Fornacelle, sul lato di competenza del Comune di Monteriggioni in direzione di Firenze. Altri interventi di sicurezza stradale e pedonale sono in fase di progettazione a Castellina Scalo e Uopini, dove, nei giorni scorsi, sono ripresi anche i lavori per la nuova sede dell’associazione Donatori di Sangue rimasti in sospeso per alcuni mesi per risolvere aspetti tecnici e urbanistici.