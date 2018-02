Monteriggioni: cartellonistica a Badesse alla prima fase e non conclusa

Nei prossimi giorni Polizia municipale e i tecnici comunali solleciteranno la rimozione di cartelli non autorizzati

La riqualificazione della cartellonistica nella zona industriale di Badesse, nel comune di Monteriggioni, ha preso il via con la prima fase ma non è ancora conclusa. E’ quanto precisa l’amministrazione comunale dopo l’intervento di Campo Progressista Monteriggioni comunicando che, dopo l’approvazione del regolamento in consiglio comunale nei mesi scorsi e l’installazione dei primi cartelli, nei prossimi giorni la Polizia municipale e i dipendenti comunali solleciteranno le diverse aziende interessate a rimuovere e sostituire i cartelli non autorizzati.Una cartellonistica migliore e più efficiente nella zona industriale di Badesse darà finalmente risposte concrete alle richieste di maggiore visibilità da parte delle aziende e permetterà di rendere più scorrevole il traffico pesante che interessa l’area, accogliendo anche le istanze dei cittadini dell’area.