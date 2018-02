Fugge dai Carabinieri a Monticiano e viene fermato e arrestato a Monteriggioni

Un 41enne pregiudicato, S.S. nato e residente a Pistoia, dopo aver trascorso qualche ora presso una località termale nel comune di Monticiano, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato fermato dai Carabinieri presso la stazione di servizio “Il doccio” sulla Siena-Grosseto.Immediatamente i militari si sono accorti delle precarie condizioni psico fisiche dell’uomo, procedendo alla contestazione delle violazioni di legge previste in questi casi, ed è in quel momento che S.S., compreso il fatto che i militari gli avrebbero ritirato la patente, improvvisamente ha innestato la marcia fuggendo in direzione Siena.Immediate ricerche e posti di controllo alla circolazione stradale, hanno permesso ai Carabinieri della Stazione di Monteriggioni, di individuare l’auto in fuga con a bordo l’uomo in località Badesse.Una volta riusciti a fermare l’auto e obbligato l’uomo a scendere da mezzo, quest’ultimo ha iniziato ad inveire con insulti e minacce nei confronti dei Carabinieri, culminando la propria azione con una vera e propria aggressione fisica nei confronti dei militari.Solo l’intervento di un’altra pattuglia del Nucleo Radiomobile di Poggibonsi, ha permesso di aver ragione dell’uomo, il quale dopo essere stato immobilizzato è stato accompagnato prima in ospedale e successivamente in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per violenza, minaccia e lesioni nei confronti dei due carabinieri, i quali anch’essi sono dovuti ricorre alle cure del PS dell’ospedale di Campostaggia con prognosi di pochi giorni.All’origine di tutto, come spesso accade, l’abuso di alcol e droghe, un mix micidiale non solo per chi l’assume ma anche per le persone che sfortunatamente si imbattono in questi soggetti, totalmente incapaci di una qualunque forma di autocontrollo.