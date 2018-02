Entrano in appartamento nella notte e rapinano due coniugi

Durante la scorsa notte, 19 febbraio, tre persone, verosimilmente dell'est europeo, con il volto travisato, dopo un'effrazione di una porta finestra al piano terra si sono introdotti all'interno di un'abitazione in località Colonna a Poggibonsi.Dopo aver ordinato ai due coniugi ultraottantenni presenti in casa di non muoversi dal letto, hanno strappato loro dal collo le collanine d'oro e dal polso un orologio allontanandosi subito dopo a bordo di un'autovettura di proprietà dell'anziano che si trovava nel garage.I malfattori sono stati probabilmente disturbati da qualcosa o qualcuno, in quanto sono fuggiti senza perquisire la casa all'ìnterno della quale era presente anche denaro contante. I due anziani fortunatamente non sono stati vittime di violenze.Sul posto è interventuto il personale del 118 che ha accertato lievi escoriazioni dovute allo strappo delle catenine dal collo: i coniugi sono stati giudicati guaribili in 5 giorni. Intervenuti i Carabinieri della locale stazione e del Norm di Poggibonsi che hanno accertato come l'impianto di allarme presente non fosse stato inserito. Le indagini sono in corso.