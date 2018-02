Monteriggioni: Comune vicino alle persone colpite da episodio di violenza a La Colonna

Messe a disposizione le immagini delle telecamere nella zona per individuare i responsabili

L’amministrazione comunale di Monteriggioni sta seguendo insieme alle forze dell’ordine l’episodio di violenza accaduto nella notte fra ieri, domenica 18 e oggi, lunedì 19 gennaio in località La Colonna, quando alcuni malviventi sono entrati in un appartamento della zona dove erano presenti due persone anziane. Il Comune di Monteriggioni, attraverso il vicesindaco Andrea Frosini e il comandante della Polizia municipale, Simone Bonucci, ha messo a disposizione dei Carabinieri le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona per raccogliere elementi utili alle indagini attualmente in corso.Il vicesindaco, inoltre, si è recato sul posto per esprimere alla famiglia delle due persone coinvolte la vicinanza dell’amministrazione e il massimo impegno per individuare i responsabili.