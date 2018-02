Monteriggioni: monitoraggio costante su impianto di riscaldamento alla scuola dell’infanzia di San Martino

Ripristino della funzionalità regolare da venerdì scorso

Oggi il rientro in aula dopo ulteriore verifica

L’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia di San Martino, nel comune di Monteriggioni, è nuovamente operativo da venerdì 16 febbraio e sta gradualmente tornando a funzionare a pieno regime. Già questa mattina, lunedì 19 febbraio, i bambini e le insegnanti sono stati, infatti, accolti in aule riscaldate, dopo un ulteriore controllo da parte dei tecnici del Comune. E’ quanto afferma l’amministrazione comunale di Monteriggioni dando risposta anche alle segnalazioni ricevute nei giorni scorsi da parte dei genitori degli alunni e delle insegnanti.Nei giorni scorsi l’impianto era stato sottoposto a regolazioni di calore che non hanno dato l’esito auspicato e che sono state riviste e corrette nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio per garantire al più presto la corretta funzionalità dell’impianto e il rientro in aula in maniera confortevole. Il monitoraggio continuerà anche nei prossimi giorni da parte di tecnici del Comune e soggetti coinvolti nella realizzazione dell’impianto.