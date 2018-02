Monteriggioni: martedì 27 febbraio si riunisce il Consiglio comunale

Seduta convocata alle ore 16.30. Tra i punti principali, il bilancio di previsione e gli atti collegati

Martedì 27 febbraio, alle ore 16.30, torna a riunirsi il consiglio comunale a Monteriggioni. La seduta, convocata nella sala consiliare del Palazzo comunale, vedrà tra i principali punti all’ordine del giorno il bilancio di previsione per il 2018 e il Piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e per l'anno in corso, oltre alla conferma dell'addizionale comunale Irpef per il 2018 e alla determinazione delle aliquote Tasi e Imu e della tariffa Tari.Altri punti in consiglio comunale. Nel corso della seduta, i consiglieri saranno chiamati a esaminare e approvare il Piano economico e finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2018; il Documento unico di programmazione, Dup; la convenzione per il coordinamento della Rete documentaria provinciale senese, Redos; il Piano delle valorizzazioni e dismissioni di immobili di proprietà comunale; la determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori e del gettone di presenza dei consiglieri comunali e la determinazione del prezzo relativo ad aree Peep, Piani per l'edilizia economica e popolare, e Pip, Piani di insediamento produttivo per l’anno in corso. Tra i punti all'ordine del giorno, inoltre, sono previsti l'approvazione della Convenzione Urbanistica relativa all’intervento edilizio nell’area del comparto edificatorio in località Fornacelle e il Piano di recupero “La Sugarella” in località Lornano.