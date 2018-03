Grossa buca sul raccordo Siena-Firenze provoca danneggiamento degli pneumatici ad 11 autovetture

Interviene la Polizia di Stato e mette in sicurezza aiutando i conducenti a cambiare le gomme

Grande impegno ieri per la Polizia di Stato a causa del maltempo per la sicurezza dei cittadini.Nella serata, al Km 7+900 del Raccordo Siena Firenze, tra Badesse e Monteriggioni, si è formata una grossa buca di circa 1 metro di diametro, lungo la strada, nella corsia di marcia verso Firenze.La buca, originata dall’eccezionale ondata di gelo e neve che ha colpito la provincia di Siena, ha provocato il danneggiamento di circa undici autovetture che vi hanno violentemente impattato.I conducenti che hanno subito il danneggiamento degli pneumatici hanno subito segnalato al 113 della questura di Siena la situazione di pericolo.Dalla Sala operativa sono state inviate sul posto due Volanti che immediatamente hanno messo in sicurezza gli automobilisti, segnalando con le torce di emergenza in dotazione la buca.Gli agenti hanno anche chiuso temporaneamente la corsia di marcia per la sicurezza stradale in attesa dell’arrivo del personale ANAS e di un equipaggio della Polizia Stradale.Lo stesso personale della Questura, si è prodigato poi nell’assistenza agli automobilisti aiutandoli anche nella sostituzione dei pneumatici.