Con oltre il 36 per cento il PD di Monteriggioni si conferma il primo partito del territorio

La dichiarazione di Paola Buti segretaria dell'Unione comunale

Con oltre il 36 per cento di preferenze, a Monteriggioni il PD si conferma il primo partito del territorio.“Ringraziamo tutti gli elettori che hanno creduto in noi e che continuano a sostenerci – commenta Paola Buti, segretaria dell'Unione comunale del Pd di Monteriggioni –. Consideriamo questo dato, che si pone in netta controtendenza rispetto a quello nazionale, un premio all’impegno profuso sul territorio da tutti i componenti del PD di Monteriggioni e dalla nostra Amministrazione Comunale”.“Nonostante i problemi riscontrati che non hanno reso facile questo mandato amministrativo – continua Paola Buti -, ci siamo sempre impegnati ad essere concretamente presenti sul territorio, in dialogo costante con i cittadini, in ascolto dei loro problemi e pronti a trovare soluzioni condivise e partecipate. A Monteriggioni il Partito Democratico è un punto di riferimento. Ce lo dicono gli elettori. Il risultato delle urne premia il nostro operato e riconosce l’affidabilità della nostra squadra. Il modo migliore per ricambiare questa fiducia è quello di continuare a guadagnarsela senza mai darla per scontata. Continueremo pertanto a mettere il nostro impegno e la nostra capacità di governare a servizio dell’intera comunità. Noi ci siamo, come sempre, per tutti ”.