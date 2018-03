Monteriggioni: ufficio delle assistenti sociali trasferito a Castellina Scalo

Da mercoledì 21 marzo l’ufficio delle assistenti sociali del Comune di Monteriggioni, che attualmente si trova di fronte al Palazzo Comunale, sarà trasferito nei nuovi locali di Castellina Scalo, in via Vitaliano Gianni, 10, al piano terreno dell’edificio che ospita già l’Area tecnica del settore lavori pubblici e il cantiere comunale.Per consentire il trasferimento dell’ufficio, le assistenti sociali interromperanno la loro attività lunedì 19 e martedì 20 marzo, per riprenderla regolarmente da mercoledì 21 marzo con gli stessi orari di apertura al pubblico: il martedì, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle 17.45. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 0577-306692 e 0577-306627 oppure scrivere all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .