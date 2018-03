Monteriggioni: taglio del nastro per la pista ciclabile-pedonale La Tognazza-San Martino

Inaugurata questa mattina, sabato 24 marzo insieme al campino sportivo polivalente

Da oggi le frazioni di Monteriggioni de La Tognazza e San Martino sono unite da un percorso ciclabile e pedonale immerso nella natura, lungo 600 metri e illuminato a led. L’inaugurazione ufficiale si è svolta questa mattina, sabato 24 marzo alla presenza del sindaco di Monteriggioni, Raffaella Senesi e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, insieme a cittadini, ciclisti e associazioni del territorio, tra cui Team Bike Pionieri. L’appuntamento ha visto anche l’apertura del campino sportivo polivalente che si trova lungo la pista, realizzato per accogliere attività amatoriali e ricreative.La pista ciclabile-pedonale unisce La Tognazza, con inizio da Via delle Rose, nei pressi del parcheggio pubblico, a San Martino, in via del Pozzo. Il percorso offre la possibilità di raggiungere le due frazioni sia per i pedoni che per coloro che amano passeggiare, correre o andare in bicicletta. L’intervento ha unito la sistemazione della viabilità vicinale già esistente e quella di un percorso campestre molto ampio realizzato negli anni 60 e recentemente ripulito dall’amministrazione comunale. Il campino sportivo polivalente realizzato lungo la pista ciclabile-pedonale, inoltre, accoglierà attività amatoriali e ricreative, con particolare attenzione per basket, pallavolo e pattinaggio a rotelle.I due interventi hanno contato su un investimento complessivo di oltre 354 mila euro, con risorse proprie del Comune e contributi della Regione Toscana, e hanno permesso anche il rifacimento della regimazione delle acque superficiali del fondo valle, l’installazione di arredi urbani e la collocazione di un’illuminazione a led, con attenzione a risparmio ed efficientamento energetico.“La pista ciclabile-pedonale - ha detto Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni salutando l’inaugurazione dell’intervento - permetterà di raggiungere le frazioni di San Martino e La Tognazza senza percorrere strade con presenza di veicoli, scoprendo e riscoprendo, al tempo stesso, un’area verde del nostro territorio. Il percorso sarà arricchito anche dal campino polivalente, aperto a tutti per occasioni di divertimento e di socializzazione attraverso lo sport. Colgo l’occasione per fare un appello al senso civico di tutti coloro che frequenteranno la pista e il campino, con un invito a tutelare due beni che appartengono a tutta la comunità. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato su questo progetto dando, finalmente, concretezza a un obiettivo che ci eravamo posti per rispondere anche alle richieste dei cittadini”.