Monteriggioni: verso la Pasqua fra tradizioni religiose, animazione e solidarietà

Tradizioni religiose e animazione tornano protagoniste a Monteriggioni in occasione della Pasqua, con alcune iniziative in programma da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile. Nella giornata di lunedì 2 aprile, inoltre, il Castello si illuminerà di blu come adesione alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo promossa, in provincia di Siena, dall’Associazione Autismo Siena - Piccolo Principe.Gli appuntamenti. Venerdì 30 marzo, in occasione del Venerdì Santo, si rinnova la tradizione con la “Processione con il Cristo morto e l'Addolorata”, che partirà alle ore 21.15 dall’Abbazia di S. Salvatore all’Isola, ad Abbadia Isola, e percorrerà la strada provinciale verso Monteriggioni fino al bivio con la Strada del Casone e la Strada di Valmaggiore per poi tornare verso la chiesa. Sabato 31 marzo il Castello di Monteriggioni ospiterà per l’intera giornata, dalle ore 9, il Mercatino di artigianato promosso dall’Associazione “Crea e Dimostra”, mentre lunedì 2 aprile, a partire dalla mattina, torna il Mercatale della Valdelsa con prodotti a Km 0 in arrivo dal territorio. Nella stessa mattina, alle ore 10.45 e alle ore 12, sarà possibile partecipare alla doppia visita guidata organizzata dall’Ufficio turistico di Monteriggioni, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del borgo e del Museo “Monteriggioni in Arme”, prima di ammirare il paesaggio circostante dalla cinta muraria, percorrendo il camminamento sul lato nord. L’appuntamento è previsto in lingua italiana e inglese, con partenza da Piazza Roma, e per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0577-304834 oppure l’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Lunedì 2 aprile, dal tramonto all'alba, le mura del Castello si illumineranno di blu per aderire alla Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo. L’appuntamento coinvolgerà anche i commercianti del Castello, che potranno allestire le loro vetrine con la stessa tonalità ed esporre materiale promozionale e divulgativo messo a disposizione dall’Associazione Autismo Siena - Piccolo Principe. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche sociali e sanitarie delle persone autistiche e delle loro famiglie, sostenendo la ricerca scientifica e la solidarietà verso le persone autistiche.