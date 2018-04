Monteriggioni: trasparenza su sanzioni e vigilanza dell’urbanistica

Approvato un regolamento che fissa criteri, sanzioni e controlli sugli interventi su tutto il territorio

Garantire massima trasparenza su sanzioni e vigilanza in materia di edilizia e urbanistica. E’ questo l’obiettivo primario del regolamento delle sanzioni amministrative relative all’attività edilizia-urbanistica e alle disposizioni sulle procedure di vigilanza approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale, che introduce nuove norme rispetto al passato. Il regolamento è stato approvato con il voto favorevole del gruppo Centrosinistra per Monteriggioni e le astensioni di Movimento 5 Stelle e Insieme per Monteriggioni.Il regolamento stabilisce e disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie relative all’attività edilizia-urbanistica di competenza comunale e fissa i criteri per la loro applicazione in base alle diverse tipologie di interventi. L’atto, inoltre, fornisce disposizioni sulle procedure di vigilanza, affidata a una struttura composta dal responsabile dell’ufficio, o suo delegato, e dal responsabile del servizio di Polizia Municipale, o suo delegato con il supporto, se necessario, di specifici esperti.I criteri di intervento fissati dal regolamento riguardano la mancata presentazione dell’attestazione di agibilità; interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza o in difformità da attestazione e SCIA, Segnalazione certificata di inizio attività; attività edilizie libere realizzate in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni; mutamenti della destinazione d’uso senza opere edilizie realizzate in assenza o in difformità dalla SCIA e annullamento del permesso di costruire o interventi eseguiti in sua parziale difformità. Su queste basi, le sanzioni previste riguardano l’esecuzione dei lavori, le procedure disciplinate dalle normative in materia e altre violazioni del Regolamento edilizio. La vigilanza disciplinata dal regolamento, infine, prevede verifiche sugli elaborati depositati e ispezioni a campione delle opere realizzate o in corso, che potranno essere effettuate anche d’ufficio o a seguito di segnalazioni ed esposti presentati dai cittadini.“Il regolamento approvato in consiglio comunale - afferma Andrea Frosini, vicesindaco e assessore all’urbanistica di Monteriggioni - rafforza e consolida il percorso intrapreso da questa amministrazione per garantire la massima trasparenza e il rispetto delle norme per tutti gli interventi di edilizia e urbanistica che interessano il nostro Comune. Per questo motivo, si è ritenuto necessario disciplinare in maniera chiara e precisa criteri, sanzioni e vigilanza, mettendo al primo posto la tutela del territorio e il rispetto degli strumenti urbanistici”.