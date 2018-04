"Tiemme ha immediatamente avviato un'indagine interna per approfondire la causa del guasto meccanico che stamani, lunedì 23 aprile, ha interessato un mezzo extraurbano impiegato in servizi scolastici per le scuole medie di Monteriggioni.Il guasto, di natura meccanica, ha determinato lo sversamento di liquido che ha causato alcune esalazioni all'interno del bus, le quali hanno originato lievi disturbi per alcuni degli studenti a bordo.Tiemme sta approfondendo la questione con i suoi tecnici e si è prontamente messa a disposizione delle autorità chiamate a svolgere i rilievi del caso". Così una nota ufficiale di Tiemme.