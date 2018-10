Assegnata dopo undici anni la tenuta di Suvignano

La tenuta di Suvignano in provincia di Siena è stata assegnata all'Ente terre regionali toscane. La Regione la gestirà assieme ai Comuni di Monteroni d'Arbia e Murlo.Erano passati undici anni dalla confisca definitiva della proprietà ad un imprenditore in odor di mafia: settecento ettari e edifici per ventimila metri quadri. L'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati ha deciso ieri per l'assegnazione.Stamani, giovedì 25 ottobre, alle 11.30, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione in piazza del Duomo 10 a Firenze, gli assessori alla presidenza e legalità Vittorio Bugli e all'agricoltura Marco Remaschi illustreranno i dettagli. Ci saranno anche i sindaci di Monteroni d'Arbia Gabriele Berni e di Murlo Fabiola Parenti.