Suvignano, Cenni (Pd): ''Risultato importante per Regione Toscana e Comuni senesi''

La parlamentare toscana del Pd ha commentato la notizia dell’assegnazione della tenuta di Suvignano a Regione Toscana e ai Comuni di Monteroni d'Arbia e Murlo

“Oggi è un giorno importante che segna il coronamento di 20 anni di impegno delle amministrazioni locali toscane, con alti e bassi del quadro normativo e con il rischio di restituzione alla mafia di questo importante bene. Un plauso alla Regione Toscana, ai Comuni e alle sigle associative che, senza mai mollare, hanno accompagnato la battaglia per il recupero di Suvignano. Se siamo arrivati qui è sicuramente merito di tutti loro e di tante persone. Un risultato per la Toscana e la terra senese. Adesso si apre la stagione dei progetti e della gestione. Questa vicenda dimostra che i risultati concreti si raggiungono con la serietà e l’impegno istituzionale e non con un tuffo in piscina”. Con queste parole Susanna Cenni, parlamentare toscana del Pd ha commentato la notizia dell’assegnazione della tenuta di Suvignano alla Regione Toscana che la gestirà assieme ai Comuni di Monteroni d'Arbia e Murlo.