Un Natale speciale a Monteroni d'Arbia

Tanti eventi fino al 6 gennaio a Monteroni e nelle frazioni: pista sul ghiaccio, mercati, musica, presepi, animazione per bambini e stand gastronomici

Torna il ghiaccio in piazza a Monteroni d'Arbia durante le festività di fine anno! Per il secondo anno consecutivo infatti da sabato 8 dicembre sarà allestita una pista sul ghiaccio in piazza della Resistenza a Monteroni d’Arbia, aperta a grandi e piccini che fino al 6 gennaio potranno così godersi le feste con una nuova attrazione. La pista è soltanto una delle tante attività del cartellone unico di eventi natalizi pensato e coordinato dal Comune di Monteroni assieme alle associazioni ed agli operatori del territorio, che accompagnerà i cittadini fino al 6 gennaio nel capoluogo e nelle frazioni."Come da tradizione ci piace festeggiare vivendo le nostre strade e piazze, l’obiettivo per tutti noi è sempre quello di rendere vivo il più possibile il nostro paese ed il nostro territorio con mercati, musica, cibo, giochi per bambini e nel caso del Natale creare l'atmosfera giusta per farci gli auguri - spiega il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni – Per coinvolgere il più possibile la cittadinanza e far sì che queste giornate possano aumentare la partecipazione e l'aggregazione di tutta la comunità abbiamo pensato ad un calendario di eventi lungo, che ci accompagnerà fino all’anno nuovo pensato e gestito assieme alle associazioni che ogni giorno animano il nostro paese e le nostre frazioni".“Sabato 8 e domenica 9 dicembre - descrive l’assessore Giulia Timitilli - in piazza della Resistenza è prevista nel pomeriggio l’animazione per i più piccoli, sabato ci sarà anche il Natale in Parrocchia, e lungo via Roma un evento artistico denominato “arte in valle” che vedrà per la prima volta l’esposizioni di tanti lavori di molti artisti monteronesi. Sabato 15 poi oltre ad “arte in valle” in piazza della Resistenza è prevista l'officina del giocattolo (dalle 15 alle 18) e poi grande apertura della nuova stagione del Supercinema con la proiezione del film “Se son rose” di Leonardo Pieraccioni. Grande festa poi domenica 16 con i canti di Natale a cura dei bambini delle scuole primarie, il mercatino in via Roma, una passeggiata a cura di Ama Monteroni e poi cibo, giochi e divertimento fino alla premiazione dell’iniziativa “Presepi in vetrina” organizzata dalla Confraternita di Misericordia ed alle 17 concerto della Filarmonica Puccini. Altri eventi poi, avvicinandosi al Natale e fino alla Befana, sono in programma a Ponte a Tressa, Ponte d’Arbia e Ville di Corsano. Tutto questo è frutto di un grande lavoro fatto insieme alle associazioni del nostro territorio che per questo mi sento di ringraziare”.