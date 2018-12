Monteroni d'Arbia, un programma partecipato e condiviso per Gabriele Berni

Le segreterie comunali di Pd e Psi lanciano la candidatura di Gabriele Berni sindaco di Monteroni d'Arbia per il secondo mandato

Martedì 4 dicembre ha avuto luogo un incontro tra le segreterie politiche del Partito Democratico e del Partito Socialista di Monteroni d'Arbia nel corso del quale è stata compiuta una discussione e una valutazione in riferimento alla prossima scadenza del mandato amministrativo del sindaco Gabriele Berni, della Giunta e della maggioranza consiliare che lo ha sostenuto.Il giudizio sull'operato dell'attuale Amministrazione comunale è risultato positivo e pertanto è stato deciso, congiuntamente dalle due forze politiche, di sostenere la ricandidatura a sindaco di Gabriele Berni per il mandato 2019-2024 e di favorire anche la massima apertura a tutte le componenti della comunità monteronese in vista della prossima campagna elettorale.Dalle prossime settimane sarà avviato un confronto e una capillare campagna di ascolto con la comunità monteronese affinché il programma per il prossimo mandato amministrativo possa essere il più partecipato e condiviso possibile con i cittadini.