Anteprime cinematografiche e teatro: riapre il Supercinema di Monteroni

Dopo i lavori di ristrutturazione e messa a norma torna uno degli spazi culturali più importanti della Val d'Arbia

Il Supercinema di Monteroni d'Arbia torna finalmente a essere patrimonio fruibile del nostro territorio, per festeggiarne la riapertura e la fine dei lavori è in programma un momento eccezionale che accomuna il cinema con le feste di Natale: sabato 15 dicembre infatti sarà proiettato il nuovo film di Leonardo Pieraccioni “Se son rose”, in contemporanea con la programmazione dei maggiori cinema italiani.“Torna il Cinema a Monteroni. La possibilità di fare cinema di programmazione è una delle grandi novità che la riapertura del teatro porta con sé – spiega il sindaco di Monteroni d'Arbia Gabriele Berni – Praticamente sarà possibile avere una programmazione di prime visioni nel nostro cinema oltre alle attività teatrali che già in passato avevamo messo in campo. Abbiamo dovuto aspettare del tempo, abbiamo dovuto saltare una stagione, ma adesso il nostro Supercinema è completamente rinnovato soprattutto nelle apparecchiature tecniche ed è perfettamente a norma per ospitare eventi di grande valenza, sia per la comunità di Monteroni che per tutto il territorio. Vogliamo investire in cultura e questo è il modo migliore per farlo e lo facciamo in un paese che questi anni ha dato dimostrazione di grande vivacità e partecipazione frutto del lavoro e del contributo di molti soggetti. Vivacità che rappresenta una novità ed una anomalia rispetto al passato e che per questo vogliamo coltivare andando a restituire un spazio importante alla comunità dove possono essere realizzate molte attività e programmate molte iniziative ”.Dopo infatti un attento restauro viene restituito alla collettività uno dei più importanti spazi culturali ed aggregativi della val d'Arbia dove negli ultimi anni si sono tenute le residenze artistiche di Straligut ed una stagione teatrale innovativa ed attenta ai linguaggi del contemporaneo. Adesso ci sarà la possibilità di godersi anche spettacoli cinematografici di prima visione grazie all'installazione di un impianto digitale specifico e l'accordo con la cooperativa L'ape regine che curerà la programmazione.“Abbiamo lavorato intensamente – afferma l’Assessora all'associazionismo Giulia Timitilli – ed è per questo che nelle vacanze di Natale sono molte le attività previste al Supercinema. Si comincia con il film di Leonardo Pieraccioni (il 15, 16 e 17 dicembre) e si continua con l'atteso film “Il ritorno di Mary Poppins” (20, 22, 23, 25 e 26 dicembre), e poi l'inedito della coppia Boldi-De Sica “Amici come prima” (27, 29 e 30 dicembre e 1 e 2 gennaio) ed il cartone animato “Ralph spacca internet” (3, 4, 5 e 6 gennaio). Ma molto spazio viene dato anche al al teatro – continua l’Assessore timitilli - con “Neve” della compagnia Giovanni Betto (21 dicembre), “Sostantivo Plurale” spettacolo di danza di Motus (22 dicembre), “Racconti dal bosco: cappuccetto rosso” fiabe animate per bambini di Zaches teatro (27, 28 e 29 dicembre), la compagnia collettivo controcanto porterà poi “Sempre domenica” (28 dicembre) e poi a gennaio l'attesissimo “The best of Non saranno famosi” che Ama Monteroni porterà in scena il 4 gennaio. A quelle del Supercinema si uniscono tante altre iniziative organizzate in paese. Siamo molto soddisfatti di quello che siamo riusciti a mettere in piedi in questo periodo di feste natalizie ed anche del fatto che sul Supercinema verrà fatta una programmazione delle attività per tutto il resto dell’anno.”