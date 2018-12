Monteroni d'Arbia, un fine settimana di eventi in piazza per aspettare il Natale

Sabato 15 e domenica 16 dicembre mercatini,mercato straordinario, cinema, pista del ghiaccio, musica, presepi, esposizione artisti, animazione per bambini e stand gastronomici nel centro di Monteroni d’Arbia

Continua il programma di eventi natalizi organizzati dal comune di Monteroni d'Arbia e dalle associazioni locali, con un momento speciale che animerà le strade e le piazze di Monteroni per tutta la giornata di domenica 16 dicembre. Come da tradizione degli ultimi anni infatti nel capoluogo della Val d’Arbia il Natale si aspetta per strada uniti e con la voglia di stare assieme e divertirsi. Si comincia sabato 15 dicembre con “Arte in valle”, esposizione di opere di artisti del territorio all'interno dei fondi vuoti di via Roma, nel centro di Monteroni. In piazza della Resistenza poi l'”Officina del giocattolo” un laboratorio per i più piccoli ed alle 17,30 grande apertura del Supercinema, che riapre le porte dopo i lavori di rinnovamento e lo fa con la proiezione in anteprima del film di Leonardo Pieraccioni “Se son rose”."L’obiettivo è sempre quello di rendere vivo il più possibile il nostro paese ed il nostro territorio con mercati, musica, cibo, giochi per bambini e creare l'atmosfera giusta per farci gli auguri - interviene il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni – Le novità principali di questo 2018 sono le esposizioni degli artisti del nostro territorio lungo via Roma, il ritorno della pista sul ghiaccio e naturalmente la grande riapertura del Supercinema che ha già una programmazione bella densa per tutto il periodo delle feste tra cinema, teatro e danza”.“Si ripete poi l'esperienza dei “Presepi in vetrina” - interviene l'assessora alla Pubblica Istruzione Giulia Timitilli - che porta nelle vetrine dei negozi di Monteroni i presepi realizzati dai ragazzi dell’istituto comprensivo. Per tutti gli eventi del cartellone, che sono davvero tanti e che uniscono capoluogo e frazioni e che ci accompagneranno fino a gennaio, devo ringraziare tutte le associazioni e gli operatori che insieme a noi hanno collaborato per dare vita ad una programmazione condivisa”.Domenica 16 dicembre quindi appuntamento in via delle Rimembranze e in via Roma dalle ore 10 quando apriranno i battenti il mercato straordinario ed mercatini di Natale degli hobbisti. Alle 14,30 una passeggiata alla scoperta del nostro territorio, Ama organizzerà infatti un mini tour al castello di San Fabiano. In piazza della Resistenza poi nel pomeriggio, oltre alla pista del ghiaccio, falò, vin brulè, fritto e stand delle mini crepes, accompagnati dalle 16 da canti natalizi a cura dei bambini delle classi delle scuole primarie e la premiazione dei presepi (nell’ambito dell’iniziativa “Presepi in vetrina” a cura della Misericordia gruppo). Seguirà alle 17 il concerto della Filarmonica Puccini. Gli eventi natalizi continuano poi in tutto il territorio comunale fino al 6 gennaio.