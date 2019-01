A Monteroni d’Arbia arrivano i nuovi cassonetti ad accesso controllato: primi due incontri pubblici con i cittadini

Tutto pronto per il servizio di raccolta differenziata con i nuovi cassonetti ad accesso controllato nel comune di Monteroni d’Arbia. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore Sei Toscana, ha dato avvio ad una importante riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche, assicurando così una migliore gestione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, secondo quanto previsto dalle normative sull’Economia Circolare europee, nazionali nonché dalla programmazione regionale.La riorganizzazione del servizio prevede nelle prossime settimane la sostituzione degli attuali cassonetti stradali con altri contenitori, sempre stradali, ad accesso controllato. Tutti i nuovi contenitori saranno infatti dotati di sistemi informatizzati che, a regime, consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro, calibrare la tariffa sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta volontà dei cittadini di effettuare la raccolta differenziata (tariffa puntuale).Per conferire i rifiuti, dopo una iniziale sperimentazione, sarà obbligatorio per tutti l’utilizzo della 6Card, la tessera magnetica personale che permetterà la tracciabilità dei conferimenti associandoli ad ogni singola utenza.Le 6Card saranno in consegna a partire dal prossimo 28 gennaio seguendo un preciso calendario che è stato già indicato ai cittadini nelle lettere che sono state recapitate in questi giorni direttamente a domicilio e che è pubblicato anche sul sito del Comune e del Gestore.Le postazioni oggetto di sostituzione saranno complete delle quattro principali tipologie di contenitori di raccolta (organico, carta e cartone, multimateriale e indifferenziato) per agevolare il corretto conferimento e differenziazione del rifiuto da parte degli utenti. In particolare, per limitare i conferimenti non corretti, il cassonetto dell’indifferenziato sarà dotato di una calotta volumetrica di accesso di ridotte dimensioni (volumetria massima di 22 litri a sacchetto).Per illustrare a tutti le novità in arrivo, l’Amministrazione comunale, assieme a Sei Toscana, ha organizzato una serie di incontri pubblici che si terranno: oggi, giovedì 24 gennaio, alle 18 alla Casa del popolo a Ponte d’Arbia e alle 21 presso il Supercinema di Monteroni. Lunedì 28 gennaio, alle 18 presso il Circolo Colibrì a Villa di Corsano e alle 21 presso la Sala della zona fieristica gestita dalla Cooperativa di Ponte a Tressa.