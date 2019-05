L'appello al voto di Gabriele Berni (Monteroni per il Futuro)

"Si sta per chiudere una campagna elettorale che abbiamo condotto, come sempre, nel pieno rispetto delle regole, e di questo andiamo orgogliosi, come del resto siamo fieri delle modalità democratiche messe in campo in questa occasione ed in questi cinque anni di esperienza." Inizia con queste parole l'appello al voto del candidato a sindaco di Monteroni d'Arbia, Gabriele Berni, della lista Monteroni per il Futuro."Ci siamo smarcati da qualsiasi forma di odio e di rabbia, abbiamo messo al centro l’interesse generale e non quello personale, in altre parole abbiamo preferito parlare serenamente di programmi, illustrando i tanti progetti realizzati quelli in essere e annunciando quelli in divenire. Siamo trasparenti e ben consapevoli che la mole significativa degli investimenti messi in campo negli ultimi cinque anni non basta a recuperare tanti anni precedenti di incuria.Per questo occorre fare ancora di più, occorre, proseguire la strada intrapresa per questi cinque anni, occorre dare continuità al rinnovamento introdotto nel 2014, perché dopo aver cambiato le metodologie amministrative e politiche, dopo aver rimesso in marcia il nostro territorio attraverso gli investimenti e la cura continua dei rapporti tra cittadini e amministratori, oggi non ci possiamo fermare. E' il senso di responsabilità nei confronti della Comunità che ci spinge in questo cammino.Oggi pur consapevoli che molto altro c'è da fare, nel nostro programma abbiamo fatto a meno di inserire slogan elettorali o facili promesse e abbiamo dato spazio alle idee, concrete e reali, che metteremo in campo in futuro.Nei tanti incontri abbiamo ascoltato ed abbiamo raccontato come e quando investiremo le risorse a disposizione del Comune per riqualificare alcune aree interne, rilanciare la microeconomia attraverso agevolazioni fiscali, potenziare il turismo, valorizzare maggiormente le nostre ricchezze paesaggistiche e ambientali, sostenere le nostre associazioni, recuperare gli immobili esistenti, terminare le urbanizzazioni incomplete, migliorare le nostre scuole e infine rafforzare anche le politiche sociali, assistenziali e sanitarie.Dire apertamente chi siamo, cosa rappresentiamo, chi ci sostiene ed essere trasparenti fino in fondo dovrebbero essere prerogative se non un obbligo per chi si presenta a governare un Comune, ecco perché non abbiamo mai rinnegato i nostri pensieri e non ci siamo mai nascosti dietro dei falsi profili.Come cinque anni fa ci presentiamo con una lista aperta al senso civico di tutti coloro che con esperienze e sensibilità diverse sono mossi da un unico interesse: quello di portare il proprio contributo alla crescita della nostra comunità.La nostra lista è sostenuta anche dal Partito Democratico, dal Partito Socialista, da Articolo 1, dal comitato “Monteroni per il futuro” e da tanti liberi cittadini che hanno contribuito ad elaborare le nostre proposte per i prossimi cinque anni.Domenica 26 maggio io e la mia lista ti chiediamo di dare, con il tuo voto, continuità al rinnovamento e di scrivere insieme a noi un’altra pagina per il futuro di Monteroni."