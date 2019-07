Monteroni, minaccia barista con un paio di forbici e si fa consegnare l'incasso: arrestato dai Carabinieri

A Monteroni d'Arbia, un 46enne senese, con precedenti denuce a carico per reati di natura predatoria, è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione per rapina aggravata.L'uomo, dopo il tentativo di effettuare un prelievo da un suo presunto conto, rivelatosi inesistente, presso la filiale di una banca di Monteroni, si è recato in un bar dove ha minacciato la barista con un paio di forbici facendosi consegnare l'incasso di 60 euro per poi darsi alla fuga.Chiamati i Carabinieri, al loro arrivo, la donna ha descritto nei particolari l'uomo ai militari che hanno subito iniziato le ricerche. Mettendo assieme testimonianze e descrizioni, i militari dell'Arma sono pervenuti ad un nome a loro conosciuto, cosa che ha permesso di indirizzare le ricerche verso amici e parenti del 46enne.Dopo poche ore dall’evento delittuoso, l’uomo è stato quindi rintracciato e arrestato per rapina aggravata dall’uso di un’arma impropria e per il tentativo di prelievo bancario ed è stato condotto al carcere di Santo Spirito a Siena, in attesa di giudizio e delle contestazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.