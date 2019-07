Esce di strada con l'auto a causa di un infarto: muore 61enne

E' deceduto al policlinico di Siena l'uomo che attorno alle 15.15 di oggi, sabato 27 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Ponte d'Arbia nel comune di Monteroni.L'uomo, Mario Canu, 61enne di Monteroni d'Arbia, è uscito di strada mentre era al volante della propria autovettura, che si è capovolta nell'incidente, ed è morto mentre era in corso la tac al policlinico di Siena dove era stato trasportato con l'elicottero Pegaso in condizioni critiche. L'uomo ha perso la vita a causa dell'infarto che gli aveva causato il malore per il quale aveva perso il controllo dell'autovettura.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Monteroni.