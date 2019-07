Cassia, Massimo Granchi (Monteroni Viva): ''Verso il completamento dei lavori?''

"Si riaccendono i riflettori sulla Cassia. La recente approvazione dell'aggiornamento del contratto di servizio tra il Ministero delle Infrastrutture e Anas, secondo alcune anticipazioni di stampa, conterrebbe anche lo stanziamento delle risorse necessarie per il completamento della variante Cassia tra Monteroni e Siena." Così un intervento di Monteroni Viva.



"Come è noto, i lavori della più importante infrastruttura della Valdarbia sono fermi da tempo, da quando la Provincia aveva risolto il contratto con la ditta incaricata. Negli anni successivi, nell'alternarsi delle competenze tra provincia e regione, il compito di completare l'opera è toccato all'Anas."



“Se questa notizia dovesse essere confermata - commenta Massimo Granchi capogruppo della lista Monteroni Viva - sarebbe un risultato importante perché finalmente si torna a parlare della Cassia e del suo completamento”. “Non bisognerà farsi prendere da facili entusiasmi - prosegue Granchi - perché questo sarebbe solo l'inizio del percorso amministrativo. È necessario inoltre capire se lo stanziamento riguarda solo il tratto fino ad isola o anche il completamento fino a Monsindoli. Da parte nostra chiederemo che, diversamente dal passato, massima trasparenza in tutte le fasi che seguiranno e ci faremo promotori di tutte le iniziative che saranno necessarie, la prima della quale convocare un Consiglio tematico sulla Cassia alla presenza dei rappresentanti di Anas”.