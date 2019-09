A Monteroni dâ€™Arbia quattro incontri pubblici sulla riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti

Tutto pronto per il servizio di raccolta differenziata con i nuovi cassonetti ad accesso controllato nel comune di Monteroni d’Arbia. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore Sei Toscana, nelle ultime settimane ha dato avvio ad una importante riorganizzazione del servizio con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche, assicurando così una migliore gestione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, secondo quanto previsto dalle normative sull’Economia Circolare europee, nazionali nonché dalla programmazione regionale.I nuovi contenitori di raccolta sono dotati di sistemi informatizzati che, a regime, consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro, calibrare la tariffa sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta volontà dei cittadini di effettuare la raccolta differenziata (tariffa puntuale).Per conferire i rifiuti, dopo una iniziale sperimentazione, sarà obbligatorio per tutti l’utilizzo della 6Card, la tessera magnetica personale che permetterà la tracciabilità dei conferimenti associandoli ad ogni singola utenza.Ad oggi sono state consegnate circa l'89% delle 6Card previste. Per chi ancora non l'avesse ritirata è possibile recarsi presso il Municipio di Monteroni d’Arbia il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 20; il martedì e il sabato, dalle 9 alle 13.Per illustrare nuovamente a tutti le novità della riorganizzazione, l’Amministrazione comunale, assieme a Sei Toscana, ha organizzato altri quattro incontri pubblici che si terranno: domani, martedì 17 settembre, alle 18 presso il Circolo Colibrì a Villa di Corsano e alle 21 al Supercinema di Monteroni. Lunedì 23 settembre alle 18 alla Casa del popolo a Ponte d’Arbia e alle 21 presso la Sala della zona fieristica gestita dalla Cooperativa di Ponte a Tressa.Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484, www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana disponibile su App Store e Google Play.