A Monteroni d’Arbia avvio del servizio di raccolta con i cassonetti ''intelligenti'' ad accesso controllato

A partire dal 30 settembre inizierà il percorso che porterà alla chiusura progressiva dei contenitori istallati, utilizzabili con la 6Card

Tutto pronto a Monteroni d’Arbia per l’avvio del servizio di raccolta differenziata con i cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato.Dopo i partecipati incontri pubblici che hanno permesso ai cittadini di approfondire tutti gli aspetti legati alle nuove modalità del servizio, a partire da lunedì 30 settembre inizierà il percorso che porterà alla chiusura progressiva dei contenitori istallati (che al momento possono essere utilizzati anche senza la 6Card, semplicemente premendo il pulsante per l’apertura dei contenitori).I primi cassonetti ad attivare l’accesso controllato saranno quelli dedicati alle utenze non domestiche, ossia alle attività produttive e commerciali, che non hanno la calotta, per il conferimento dell’indifferenziato. A distanza di un paio di settimane sarà poi la volta di tutti gli altri e da quel momento anche le cosiddette utenze domestiche, ovvero i privati cittadini, dovranno obbligatoriamente utilizzare la 6Card per conferire i propri rifiuti.A tal proposito, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che chi non avesse ancora ritirato la 6Card può recarsi in Municipio (ufficio TARI) il martedì dalle 9 alle 12:30 per il ritiro.Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484, www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana disponibile su App Store e Google Play.